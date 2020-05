JOE SHAMANO: guarda in anteprima il video “Feel the Spirit”

Troppo spesso dimentichiamo il valore che ha Madre Terra.

In questo periodo la natura si sta riprendendo lo spazio e il tempo egoisticamente sottrattogli dall’uomo.

La situazione è sfuggita di mano, l’uomo deve eliminare il superfluo, ricostruire il futuro, cambiandolo, migliorandolo.

Connettersi nuovamente con la natura.. “Feel the Spirit”

Gia’ cantante di The Wild Scream e The Shaman’s Blues, Joe Shamano oggi si propone in veste di solista.

In questo suo ultimo progetto oltre al rock che lo ha sempre caratterizzato, da spazio a sonorità’ più’ elettroniche insieme ai nuovi musicisti Stefano Miozzo (pedal steel guitar), Giovanni Fantinato (keyboard/synth), Beppe Acacia (drum) in un viaggio lisergico tra melodia, ballad, spiritual songs e brani strumentali che rispecchiano il profondo la sua anima.

