J.S.P. Crew: guarda in anteprima il video “Intro”

“Lotto con me stesso” è il primo album della formazione romana J.S.P., disponibile da venerdì 13 novembre su tutte le piattaforme digitali e vinile limited edition pubblicato da Aldebaran Records.

L’album racchiude in sé lo spirito del progetto, ovvero, quello di accostare la linea vocale e rappata di SillaMandria e sostituire la classica produzione rap con una band vera a propria. La solidità e la precisione di un beat si mescolano all’imprevedibilità, alla creatività e alla fantasia di veri musicisti.

Un progetto maturo e ambizioso che vuole elevare il rap dalle mode usa e getta per ragazzini e scardinare l’impenetrabilità del mondo jazz, accostandolo con linguaggi più moderni.

Il flow di SillaMandria rincorre un groove che si cristallizza in un fusion crossover ricercato e accattivante, dove fiati e chitarre possono ricordare l’atmosfera dei jazz club internazionali, mentre ritmica e rime riportano l’ascoltatore alle sensazioni della jam session Hip-Hop.

Un percorso in continua evoluzione che si estende dagli ascolti dei singoli componenti, una commistione di backgound artistici che fissano gli archetipi dei generi, ma, osano anche nel ricercare nuovi territori dove sviluppare arrangiamenti e songwriting.

Le collaborazioni presenti nel disco ricalcano poi questa duplice anima della band. Dal mondo del rap arrivano gli scratch di DJ Myke e di Deva, che arricchiscono le composizioni con le sonorità tipiche di questo genere. Da quello jazz troviamo il contributo della cantante Tahnee Rodriguez, le chitarre elettriche di Diego Reali, il sax di Daniele Tittarelli, la tromba di Francesco Fratini, ma, anche la voce di Daniele Folcarelli alias Folcast, già attivo tra funk, R&B, soul e blues.

L’album è accompagnato dal videoclip della traccia “Intro” realizzato dal regista Giuseppe Rasi. Nelle suggestive immagini in bianco e nero, scorrono gli scorci di una Roma quasi neorealista. Frammenti di quotidianità urbana fanno da sfondo alle rime di SillaMandria, dove la crudezza e il caos della metropoli vengono rappresentati senza filtri e disarmante semplicità.

I J.S.P. nascono a Roma nel 2015 con un nome che vuol rendere omaggio a Pino Daniele. J.S.P., infatti, non è altro che l’acronimo di “Je so pazzo”, celebre brano del musicista napoletano scomparso proprio nel periodo in cui la band ha mosso i suoi primi passi.

Un tributo che è anche un manifesto, dove la band si identifica come un progetto fuori dalla media, dalle mode e dalla massa, con gusti, desideri e preferenze che spesso non coincidono con quelle del mercato contemporaneo e per questo motivo si trovano a loro agio più tra i “pazzi” piuttosto che tra i “normali”.

Dopo un’intensa attività live e compositiva, la band pubblica a fine 2020 il debut album “Lotto con me stesso” che unisce la matrice Hip-Hop più classica a elementi di jazz, funk, rock e soul.

I J.S.P. sono Alessandro Ciabattoni alias SillaMandria (voce), Andrea Fusacchia (sax e tastiere), Luigi Russo (basso) e Stefano Mazzuca (batteria).

