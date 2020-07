IRENE BRIGITTE: guarda in anteprima il video di “Prio”

Prio è il nuovo singolo di Irene Brigitte primo assaggio del disco d’esordio solista di prossima uscita.

Fuori da venerdì 3 luglio 2020 il nuovo singolo di Irene Brigitte, cantautrice triestina classe 1989 già attiva nella scena della popular music, che ci propone un atipico singolo estivo e in qualche modo anche malinconico, che si riassume nel titolo Prio, un termine siciliano dal suono buffo che identifica “una sorta di allegria”, o anche quell’euforia illusoria, quell’andamento di sentimenti fortissimi che ci tiene sospesi quando siamo innamorati.

A volte ci illudiamo di saperlo, ma quell’allegria (in siciliano “prio”) è frutto di un misterioso gioco di specchi. Come in una danza che ancora non conosciamo, impariamo passi nuovi che – nel bene e nel male – lasciano il segno. (Irene Brigitte)

La voce di Irene Brigitte (Trieste, 1989) ha le sue radici nel cantautorato folk come nel repertorio antico. Attiva nell’ambito della popular music, ha cantato con vari progetti in diverse rassegne tra cui Suoni di Marca, The Great Yonder, Abilitante Social Fest, Stazione di Topolò, Nei Suoni dei Luoghi e Nuove Impressioni. Ha di recente fatto un concerto a solo per la radio portoghese The Gig Club, nell’ambito del ciclo Play it Safe. Ha inoltre scritto e interpretato la colonna sonora del cortometraggio “La santa che dorme” (regia di Laura Samani) che nel 2016 è stato presentato al Festival di Cannes.

In parallelo approfondisce lo studio della musica antica, con particolare attenzione al periodo barocco, e ha cantato come solista e corista in diverse rassegne tra cui Trento Musica Antica, Hausmusik – Wunderkammer, il Mese della Musica del Duomo di Milano e Conversazioni con i classici al Teatro Olimpico di Vicenza.

Nel 2017 ha inciso “Se la face ay pale” di Guillaume Du Fay sotto la direzione di Claudia Caffagni, uscito per Amadeus. Tiene regolarmente concerti in diverse formazioni, tra cui O Vive Rose Ensemble. Con Ilaria Fantin all’arciliuto forma il duo Canary Pipe che nel 2017 è stato ospite di Radio3 per La Stanza della musica.

Voce, tastiere, synth, charango: Irene Brigitte

Batteria: Anselmo Luisi

Chitarre elettriche: Alessandro Giorgiutti

Registrazione e produzione: Alessandro Giorgiutti

Foto e copertina di Chiara Missaggia