INSONIA ROSA: guarda in anteprima il video “A Marti”

Gli Insonia Rosa, duo di Monza già reduce dalla pubblicazione estiva del loro ultimo EP dal titolo Nel momento del bisogno, arrivano con un nuovo video/singolo fuori dal 19 ottobre 2020, un nuovo capitolo con cui è stato facile innamorarsi sin dal primo ascolto.

Il duo si muove tra influenze che vanno dal cantautorato rock, all’indie-pop, con movenze elettroniche, un genere sempre aperto a nuove contaminazioni, un’inarrestabile e nuova evoluzione sonora e di scrittura che non perde mai di vista certi giganti della tradizione cantautorale italiana, complice anche la collaborazione del produttore Fabio Moretti (produttore, autore e chitarrista di molti artisti tra cui Tony Hadly, Roberto Vecchioni…)

Gli Insonia Rosa sono Sonia Rosa e Massimo Lucia, due cantautori che hanno intrecciato le loro esistenze e la loro musica con la consapevolezza di voler esprimere in modo chiaro quanto è straordinaria la banale realtà. Vivono in Brianza e traggono ispirazione dal loro amato paese, raccontandone le gesta in ogni forma e colore.

L’EP NEL MOMENTO DEL BISOGNO è prodotto da Fabio Moretti (produttore, autore e chitarrista di molti artisti tra cui Tony Hadley, Roberto Vecchioni, Gianni Morandi). Precedentemente hanno pubblicato: Unico come gli altri EP (2012), Soggetto non identificato (2014).

