IL MULO: guarda in anteprima il video “Desaparecido”

“Desaparecido” è il terzo video-singolo estratto dall’Ep “Fingo di non vederti” de “Il Mulo”, pubblicato il 13 dicembre 2019 sotto l’egida di Seahorse Recordings.

Un lavoro artistico di pregio per la regia di Luca Lazzari e Morris Celli, la fotografia di Augusto Betiula e le luci di Gino Sgreva, che segue la pubblicazione dei primi due videoclip dell’Ep, “Antonio”, presentato in anteprima da Rockambula e “La Malaria”, proposto in anteprima nazionale da RockOn.

Il videoclip è stato girato all’interno di una roulotte nella Repubblica di San Marino. “Non ho una casa ma un vuoto in pancia, dove ci puoi abitare e stare bene”: il video si riconosce in questa espressione come metafora del vuoto, dei falsi pieni, delle illusioni della vita e degli eccessi. Come in un rito, poi, tutto va a fuoco per esorcizzare il peccato e il peccatore, ma la redenzione risulterà solo illusoria e ricondurrà irrimediabilmente al punto di partenza.

Dopo tre dischi pubblicati a nome Clamidia e dopo aver condiviso i palchi con i maggiori esponenti della musica alternativa italiana di inizio secolo (Massimo Volume, Linea 77, Umberto Palazzo, One Dimentional Man, Bud spencer blues explosion, Glenn Hughes, Emma Tricca, Lombroso, Giorgio Canali, Cesare Basile, Edda e molti altri), Morris Celli torna con il progetto “Il Mulo”, accompagnato da Luca Balacca e Mattia Benvenuti.

Gli ex Clamidia nascevano nel 2004. Il primo ep, “La mia diagnosi”, venne recensito da Rock Sound come “Demo del mese”; lo stesso anno vinsero il Rock Targato Italia. Nel 2007 entrarono a far parte per tre anni consecutivi del progetto “No Small Tour” premiato nel 2007 e nel 2008 al MEI di Faenza come miglio tour promozionale per band emergenti.

Nel 2009 pubblicarono il primo album, “La prima guerra cinese dell’oppio”, mentre il 2014 fu l’anno del secondo ed ultimo disco, “Al mattino torni sempre indietro”, pubblicato da Cup Of Tea con la produzione artistica di Umberto Palazzo (Il Santo Niente).

Nel 2019 nasce il progetto Il Mulo, avventura nata da una potente e personale esigenza espressiva di Morris Celli, concretizzatasi il 13 dicembre 2019 con la pubblicazione dell’album “Fingo di non vederti”, prodotto dalla Seahorse recordings di Paolo Messere e registrato presso il Bluberry Studio con il contributo alle batterie di Samuele Albani nei brani “Trick House”, “La Malaria” e “Desaparecido”.

