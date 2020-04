IL CORPO DOCENTI: guarda in anteprima il video “Astronave” e leggi la nostra intervista

Il video di Astronave sembra trasmettere un senso di incertezza e spaesamento, in perfetta linea con il testo e l’atmosfera con il brano. é corretto? Da dove nascono queste sensazioni?

Si, sia il video che il brano sono nati per esprimere sensazioni quali lo spaesamento e l’incertezza. Sensazioni che nascono quando si è messi a confronto di una società piena di pregiudizi che non ammette via di uscita in caso di sbagli. È un brano che parla di vie di fuga in un certo senso, di come queste sensazioni ci divorano e di come noi cerchiamo di scappare come meglio possiamo.

Quali sono i “luoghi” del video e cosa rappresentano per voi?

I luoghi in cui è ambientato il video sono tutti nel quartiere dove viviamo a Milano. Alcuni li avevamo scelti per tempo, altri sono stati una bellissima coincidenza come per esempio il pub che compare nel video è lo stesso dove nella primavera del 2017 noi tre ci siamo incontrati. Il fatto che questo video sia stato girato “sotto casa” nostra lo vediamo come il modo migliore per noi di renderci conto da dove siamo parti, cosa abbiamo attraversato e dove dobbiamo andare (visto che la strada è sempre lunga).

Un Ep e poi un disco, la provincia e poi il trasferimento a Milano. Elementi che danno l’idea di un percorso. A quale tappa del percorso vi sentite e quali sono le prossime tappe?

Siamo molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuto finora! Aver lavorato con Divi, far parte di due bellissime realtà come Tube Agency e il roster “Management Russo” di Ludovica, ci rende veramente fieri delle scelte che abbiamo fatto dall’inizio del percorso. Chiaramente questo per noi è solo l’inizio e tra le prossime tappe, quella più imminente sarà sicuramente concludere il tour di “Povere Bestie”, cercare di portarlo a più orecchie possibili e incontrare sempre più persone ai concerti. Nel frattempo si parlerà molto su come affrontare un secondo disco. Amiamo evolvere il nostro suono e appena ci sentiremo pronti inizieremo a lavorare a tutte le bozze che stiamo archiviando.

‘Povere Bestie’ è il primo album de Il Corpo Docenti, uscito a gennaio per Voodoo Dischi e registrato al Monolith Studio di Brescia da Michele Marelli. Il disco è stato mixato dallo stesso Marelli e Davide “Divi” Autelitano dei Ministri che ne ha curato anche la produzione artistica insieme alla band.

Masterizzato da Andrea De Bernardi (Elevenmastering), l’album segue l’EP d’esordio uscito nell’autunno 2018, del quale riprende il carattere sfacciatamente rock ma con una maggior consapevolezza nella scrittura e una più attenta ricerca sonora: dall’ispirazione dell’alternative rock italiano, passando per synth e riverberi di orientamento più internazionale.

