I SEGRETI DI HANSEL: guarda in anteprima il video “Promessa”

“Promessa” è il primo singolo, disponibile dal 04 marzo 2020, che anticipa l’uscita di “Atacama” l’album d’esordio della band pisana I Segreti di Hansel, pubblicato e distribuito da (R)esisto.

I Segreti di Hansel nascono a Pisa nel 2017, dall’incontro di Massimiliano Magni, chitarrista & cantante, (ex The Magdalene) con il bassista Giulio Galleschi (ex Thàuma), un incontro del tutto casuale, nella piccola città universitaria toscana.

I gusti musicali li uniscono, passando dai Nirvana a Lou Reed, da Anna Calvi ai Radiohead, dai C.S.I a Guccini. Massimiliano, ama scrivere e raccontare ciò che lo circonda, le relazioni, la sofferenza e la felicità che pervade la vita, spesso in bianco e nero, talvolta a tinte forte, e scrive tanto, tantissimo materiale inedito, testi personali ed intimi, ma nei quali, chi ascolta, può facilmente immedesimarsi, una vena cantautoriale che proviene dal proprio back ground artistico ma che ama unire a suoni di chitarra taglianti come lame, conditi da riff arrembanti e mai scontati. I due si mettono a lavoro, e nascono i primi brani.

A chiudere la line up della band è l’arrivo di Alessio “Ska” Scatena, cresciuto musicalmente e anagraficamente con gli Zen Circus, già batterista dei The Bugz, una della migliori band della scena underground toscana degli anni 00′, dei Reverberati e dei Seventh Day, con cui ha realizzato diversi album e tantissimi concerti.

Ne esce un alternative rock in italiano, dettata da ascolti di band come gli Afterhours, Marlene Kuntz, Rosso Fuoco, Verdena, Pixies, e tanti altri della scena rock italiana e internazionale, alcuni pezzi sono pieni di energia, di rabbia, di necessità di urlare, altri hanno la delicatezza e l’esigenza di confidare qualcosa sottovoce.

Nell agosto 2019 I Segreti di Hansel registrano il loro primo album “Atacama”, con Luca Matteucci presso il Red Room Studio Recording di Pisa, successivamente masterizzato da Diego Pettinelli del consorzio Zdb di Latina nel Febbraio 2020, la cui uscita è prevista per Aprile 2020, distribuito dall’etichetta (R)esisto di Ferrara.

