I DISCONOSCIUTI FIGLI DI: guarda in anteprima il video “Il Pane Duro”

I Disconosciuti Figli Di, nuovo progetto che vede nelle sue fila il già cantante de iBerlino Mirko Di Francescantonio, sono un quartetto acustico che si muove tra folk, rock e cantautorato.

Un pop raffinato che richiama le ballate acustiche degli Afterhours così come le atmosfere notturne dei Bad Seeds di Nick Cave (e che abbiamo già ascoltato nel primo singolo “Come scivola la notte dalle dita”).

Registrato da Alessandro Cosentino al Suonare Sergio Studio e masterizzato da Max Paparella al Groove Sound Design, l’album d’esordio della band bolognese si intitola “Frank, i sognatori e altre storie” ed esce il 24 aprile per CDBaby / Labiondarecords.

“Il Pane Duro” è la terza anticipazione dal loro album d’esordio: una ballata che si avvale di solo piano e voce. Volevamo creare un racconto molto intimo. Ha un testo che pensiamo sia molto attuale, molto diretto. In questo preciso momento storico sentiamo di dedicarlo a tutti, per vicinanza, per affetto. Per ascolto, per condivisione di un’epoca.

“Eccoci qua

Sognatori a tempo determinato

Muratori di un castello abbandonato

E questa notte qua non so quanto durerà

Ma la vivrò come fosse la mia unica

E del futuro che verrà raccontami

Tu che immagini e sai ancor come si fa

Io del futuro

Vedo un uomo scuro

Che spezza il mondo duro

E me lo porge come pane

Ti ringrazio amico

Ammorbidiamo con un sorriso

Intingiamo il pane duro

Nell’appetito del futuro

E del futuro che verrà raccontami

Tu che immagini

E sai ancor come si fa

Hai visto com’è il mondo

Da quando abbiamo smesso di sognare

Ha smesso di ruotare

Hai visto com’è il mondo

Da quando abbiamo smesso di sognare

Ha smesso di ruotare

Di ruotare

Ed eccoci qua

Sognatori a tempo determinato

Muratori di un castello abbandonato”