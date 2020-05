HOKA HEY: guarda in anteprima il video “Respirare”

Gli Hoka Hey di Emidio De Berardinis e Marcos Cortelazzo (ex membri fondatori dei Laika Vendetta), presentano il brano “Respirare”.

Il singolo, che è stato scritto nell’estate del 2019, tocca tematiche che oggi risultano molto attuali: la necessità di fermarsi, mettere tutto in pausa, respirare e avere il coraggio di essere se stessi.

Il testo tratta della relazione con la propria anima, una relazione interdipendente come le due azioni del respiro (inspirare ed espirare), che non possono mai essere separate per permettere una vita.

Chi si lascia andare ad ascoltare il proprio respiro “sente”, e riesce a connettersi danzando con i propri sogni. Così come il personaggio principale del videoclip, la celebre Johanna Quaas, che all’età di 94 anni ancora vive il suo sogno da ginnasta, e non solo quello! Nel 2013 Johanna è entrata a far parte del Guinnes World Record come la ginnasta più anziana del mondo. Record che, ancora oggi, mantiene imbattuto anno dopo anno.

Il videoclip, girato dal regista Erik hoHolperl, è stato scelto dagli Hoka Hey quasi casualmente. Riguardo la realizzazione del video Emidio racconta: “Dovevamo girare il video per il singolo, ma improvvisamente tutto il mondo non poteva più uscire. Ognuno di noi aveva altre priorità e un po’ per obbligo ci siamo ritrovati a cercare materiale pronto in rete. E’ stato così che abbiamo visto per la prima volta il video con Johanna. Ci siamo innamorati di lei per il senso di meraviglia e di leggerezza che ci ha trasmesso. Marcos è stato molto tenace nel tentativo di contattare il regista, e alla fine siamo riusciti a trovare un modo per collaborare. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’altro, di collaborazione, di far comunicare i nostri cuori, di liberarli e di farli respirare”.

Hoka Hey! È il grido di battaglia di Cavallo Pazzo e significa “Oggi è un buon giorno per morire!”. Con un grido di battaglia, gli Hoka Hey si mettono in gioco, cantando al mondo intorno, del mondo che c’è fuori e di quello che c’è dentro.

https://www.facebook.com/hokaheyrock/