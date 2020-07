HELL RICO: guarda in anteprima il video “Tutta la notte”

“Tutta la notte” è il primo singolo che anticipa l’uscita del debut album degli Hell Rico “Una vita all’Inferno”.

Il disco verrà pubblicato da Overdub Recordings via Code7 / Plastic Head, in formato fisico e digitale in autunno.

“Siamo numeri che recitano un copione, prigionieri di un continuo cliché nel ripetersi di schemi costruiti che soffocano l’individualità e premiano l’omologazione. Passa tutto per l’accettazione dello status quo e muoriamo a volte nella presa di coscienza che ci vede esclusi da tutto questo. In fin dei conti bisogna farsi le giuste domande e non abbandonarsi come in un mantra al potere guaritivo del tempo.”

“Una prova di caparbia devozione

A percorsi ormai superati che non portano da nessuna parte….cit…”

Siamo le nostre Prese di coscienza

Abbiamo sempre detto che il cambiamento è la chiave di tutto e lo pensiamo ancora..

La musica unisce, la musica dà la musica… evolve! Non possiamo permetterci il lusso di non credere in ciò che facciamo,

L’amicizia un vincolo rafforzato dal palco e da mille avventure fatte nostre esperienze, condivise per km. Non è un qualcosa da mettere in discussione per via delle nostre divergenze.

Le nostre strade si dividono qui

l’anima di chi brucia va nutrita con le fiamme della determinazione,

comincia un nuovo capitolo

