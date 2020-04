HEAVEN OR LAS VEGAS: guarda in anteprima il video live di “Loggia Nera” e “Boyajian’s Star”

Per gli Heaven or Las Vegas la dimensione live è tutto, e sostengono fermamente come i brani registrati in studio riescano a sprigionare dal vivo un’energia unica e incomparabile.

Il concerto è un momento di pura vita: ci può essere la tensione, la concentrazione e l’adrenalina, la rabbia e l’eccitazione, una turbina di emozioni che rende la musica più vitale ed umana.

‘’Con i live il nostro intento è quello di emozionare e suggestionare chi ascolta attraverso un muro di suono ed un sound più personale e sorprendente possibile, traghettando chi ci ascolta verso luoghi immaginari, rendendoli partecipi delle nostre fantasie e del nostro mondo personale; suonare dal vivo è, per noi, anche una vera e propria valvola di sfogo che si può notare in una certa urgenza punk sopra il palco.’’

In questo live video la band ripropone ‘’Loggia nera’’ e ‘’Boyajian’s Star’’, i due singoli fino ad ora pubblicati per Dischi Soviet Studio, che riassumono in pochi minuti l’essenza del suono Heaven or Las Vegas: una distorsione imponente che si fonde a trame dolci e sognanti.

Il live è stato ripreso al Circolo Quadro di Cittadella (Director: Antonio Campanella – Mixing and Mastering: Sebastian Soso), paese di origine della band, una nuova realtà per la scena alternativa locale.

‘’Una delle tante cose di cui si sente la mancanza in questo momento è proprio la musica live, speriamo con questo nostro live video di riuscire a trasmettere un po’ della nostra energia aspettando il momento di tornare finalmente sul palco.’’

