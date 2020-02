HAIRY MUSSELS: guarda in anteprima il video “Waterboarding”

“Waterboarding” è il nuovo singolo degli Hairy Mussels che anticipa l’album “Cozzilla”, in uscita il 21 febbraio 2020 per Seahorse Recordings e The Orchard.

Il brano riprende una tecnica di tortura chiamata appunto “waterboarding”, usata nell’antichità per estorcere confessioni e tornata al centro dell’attenzione nel 2006, poiché tristemente utilizzata dagli Stati Uniti durante gli interrogatori nel carcere di Abu Ghraib.

Si tratta di un argomento ancora molto attuale, in vista delle deposizioni testimoniali che stanno avendo luogo proprio nel corso degli ultimi mesi, che fanno riferimento proprio alle responsabilità legate all’utilizzo di tale pratica.

“Waterboarding” pone l’attenzione sulla tecnica in questione, nel testo come nel video, all’interno del quale cantante e bassista interpretano rispettivamente i ruoli del torturato e dell’aguzzino.

Gli Hairy Mussels sono Daniele (Danikomio), Grazia (Grace) e Pietro.

La loro avventura musicale ha inizio nel 2016, quando Daniele decide di presentare in acustico alcuni brani scritti da lui, appartenenti all’album “Mind Plays Tricks”, caratterizzati da un’ironia pungente e da una spiccata verve punk.

Inizia ad esibirsi in diversi locali di Milano e, sentendo il bisogno di un sostegno ritmico durante i concerti, coinvolge Grace nel progetto. Entrambi si rendono conto che i brani funzionano ma vorrebbero dare un sapore più elettrico al loro sound. Entra così in gioco Pietro, che grazie alla sua abilità al basso appone una marcata firma al progetto completando la formazione.

Dopo un lungo lavoro di arrangiamento e di adattamento, seguito dalla scrittura di nuovi brani, il trio ha pronto un album di 7 canzoni intitolato “Noise ‘n’ Oyster”, disco che rappresenta l’esordio della band con il nome di Hairy Mussels.

Subito dopo la band torna in studio per realizzare “Cozzilla”, secondo album in uscita il 21 febbraio 2020, sotto l’egida della storica Seahorse Recordings e la distribuzione di The Orchard.

