HAIRY MUSSELS: guarda in anteprima il video “Rise”

“Rise” è il nuovo video-singolo degli Hairy Mussels, secondo brano estratto dall’album “Cozzilla” pubblicato il 21 febbraio 2020 per la Seahorse Recordings di Paolo Messere.

Come nel precedente “Waterboarding”, anche in “Rise” gli Hairy Mussels utilizzano la metafora dell’acqua per raccontarci di rinascita, sopravvivenza e tenacia, in un’introspettiva ricerca di sogni e desideri da recuperare e difendere. Proprio come un rivolo d’acqua che scivola via, attraverso un buco nel pavimento, anche i sogni rischiano spesso di sfuggirci se non facciamo nulla per impedirlo.

Il videoclip, come ormai nello stile della band, si rivela un affresco psichedelico e disorientante che ci proietta in un vero e proprio labirinto interiore, descrivendo perfettamente lo stato d’animo di chi si sente perso in sé stesso, incapace di guardarsi dall’esterno, con il rischio di non riuscire a risalire la china del proprio essere e delle proprie aspirazioni:

Gli Hairy Mussels sono Daniele (Danikomio), Grazia (Grace) e Pietro. La loro avventura musicale ha inizio nel 2016, quando Daniele decide di presentare in acustico alcuni brani da lui composti, appartenenti all’album “Mind Plays Tricks”, caratterizzati da un’ironia pungente e da una spiccata verve punk.

Dopo le prime esibizioni a Milano, Daniele sente il bisogno di arricchire i propri live. Da qui il coinvolgimento di Grace per la parte ritmica, cui seguirà quello di Pietro a donare un sapore più elettrico al sound del progetto, delineando quello che sarà lo stile definitivo della band.

Dopo un lungo lavoro di arrangiamento, nel 2018 la pubblicazione di un album composto da 7 brani intitolato “Noise ‘n’ Oyster”, disco che rappresenta l’esordio della band con il nome di Hairy Mussels.

Successivamente il ritorno in studio per la realizzazione di “Cozzilla”, secondo album pubblicato il 21 febbraio 2020 sotto l’egida della storica Seahorse Recordings.

