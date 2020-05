GREEN DAY: ascolta la cover di “Amico” di Don Backy

Billie Joe Armstrong, il frontman dei Green Day, da qualche settimana pubblica ogni lunedì una nuova canzone e lo farà fino a fine emergenza covid-19.

Dopo aver cantato “Manic Monday”delle Bangles (ma scritta da Prince), le cover di Tommy James e Shondells con “I Think I’m Alone Now” e “You Can’t Put Your Arms Around” di Johnny Thunders per la collana “No Fun Mondays Cover” questa volta ha registrato un’altra canzone a casa per i fan in quarantena e cioè “Amico” di Don Backy, scusandosi per il suo italiano.

Ascolta “Manic Monday” nella versione di Billie Joe Armstrong e Susanna Hoffs.