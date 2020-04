GADJOS: guarda in anteprima il video “Groove”

GROOVE è l’antipasto del nuovo progetto inedito dei GADJOS, che in questo nuovo lavoro hanno deciso di mettersi in gioco esplorando nuove direzioni nello stile sonoro e di scrittura. Un sound immediato e fresco per la prima volta entra nel dna della band: dove c’è GROOVE, c’è vita, c’è speranza, c’è amore!

Alla luce di tutto ciò che sta succedendo nel mondo, dove il clima di angoscia, preoccupazione e incertezza incombe ogni giorno nella nostra NUOVA quotidianità, GROOVE assume un colore spensierato ed ottimista.

“BASTA AVERE UN PO’ DI GROOVE”, ovvero liberarsi dai veleni tramite la musica, qualunque essa sia senza limitazioni di genere o altro. La musica come grande cura e unico vero messaggio di distrazione di massa.

GROOVE è una canzone solare in tempi di nubi perché per noi musicisti, artisti e sognatori, il groove tornerà a battere presto su tutti i palchi d’Italia e non ci sarà virus al mondo a debellare la nostra passione e l’amore per la vita!

I GADJOS sono un quartetto pop-rock italiano nato da un’idea di Luca Raguseo nel 2007 e consolidatosi nel tempo dopo vari cambi di formazione.

All’attivo hanno un album di nove inediti dal titolo “Il Viaggio” uscito nel 2013, da cui è stato estratto il primo singolo e videoclip “Generazione” e un EP “Bordellandia” (2015), dal quale sono stati presentati due videoclip ufficiali “Iride” e “Rebecca, zingara dell’Est”.

Nell’intensa attività live, caratterizzata da una scaletta di successi italiani talvolta condita da interessanti mash-up e da qualche standard storico internazionale, e di promozione, spiccano i palchi condivisi con Luca Persico in arte O’Zulù (99posse) e con i Litfiba.

La band ha recentemente firmato con Sorry Mom!, con la quale pubblicherà il prossimo lavoro in studio.

www.facebook.com/GADJOS-105869616118973/