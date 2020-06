Frederick Livi n’ CrownHeads guarda in anteprima il video “No More Fights!”

NoMore Fights! ultimo singolo di Frederick Livi n’ CrownHeads è una canzone scritta qualche anno fa, ma di grande attualità.

Attraverso il forte tema socio/politico l’autore incita chi ascolta a non combattere più, nella consapevolezza che la corsa estenuante tentando di realizzare il sogno bugiardo che ci è stato venduto, di un mondo libero, deve essere fermata.

Non combattere più per riappropriarsi del piacere delle cose semplici, in cui ritrovare la vera libertà.

Frederick Livi festeggia quest’anno i 20 anni di carriera cominciata, nel 2000 con i CrownHeads, fino al 2007 quando Frederick intraprende il suo percorso solista mantenendo CrownHeads come band progetto, con il nome Frederick Livi n’ CrownHeads.

Con la sua musica Frederick ha raggiunto molte parti del mondo, vincendo un prestigioso premio per la migliore colonna sonora del film “Betania” il Tabloid Witch Award all’accademia delle arti ad Hollywood (CA) USA.

Si è trasferito a Praga, città in cui ha vissuto per oltre dieci anni e che è stata fonte di grande ispirazione. Nel 2020 inizia un altro importante capitolo musicale grazie all’incontro con Sorry Mom! con la quale esce il singolo No More Fights!, anticipazione del disco di prossima uscita.

www.facebook.com/FrederickLivinCrownHeads