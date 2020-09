FRANCESCO: guarda in anteprima il video “Inevitabilmente” (feat. Gian Marco Trevisan)

Un andamento sinuoso e ancora estivo quello lungo il quale si allinea INEVITABILMENTE, il nuovo singolo di FRANCESCO, il cantautore Francesco Buonomo che ha deciso di presentarsi al pubblico con il solo nome di battesimo.

“È una canzone nata all’alba – racconta FRANCESCO – al termine di un falò con amici, sulla spiaggia di Capo Peloro, in Sicilia. Scritta in pochi minuti, è una dichiarazione d’amore, dal sapore latino, che rievoca le atmosfere estive di tramonti in riva al mare e di passioni travolgenti, capaci di trasportare chi l’ascolta in una nuova dimensione calda e coinvolgente”.

Insieme a lui, in un duetto vocale ricco di suggestione, c’è il chitarrista e cantante GIAN MARCO TREVISAN, che presta la propria voce al brano. “Conosco Gian Marco Trevisan – continua FRANCESCO – da molti anni. Abbiamo condiviso dei progetti musicali in passato, come i DUEBARRATRE, di cui eravamo i due frontmen: chitarristi ed entrambi cantanti. Al di là della musica, ci lega un forte rapporto di amicizia, che contribuisce a rafforzare la nostra intesa artistica”.

FRANCESCO studia pianoforte da bambino e in seguito si applica alla chitarra da autodidatta. Si inserisce in varie band a partire dai 15 anni: E.D.F (Rock) come tastierista e corista, ALL LINKED (Rock) come tastierista, chitarrista e corista, TODOMODO (funk metal) come cantante, 70 DOGS come tastierista e cantante, DUEBARRATRE come chitarrista cantante, MAHBUHBAH come tastierista e corista.

Dal 2018 inizia la sua carriera da cantautore solista con il primo singolo LILLY (https://bit.ly/LIllySpotify). Dopo qualche mese esce l’EP di 5 brani “13” – (https://bit.ly/13FrancescoSpotify). Il 4 settembre 2020 esce il nuovo singolo INEVITABILMENTE.

