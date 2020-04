FOO FIGHTERS: guarda il concerto integrale “Live at Hyde Park 2006”

I Foo Fighters continuano ad essere vicini ai propri fan anche in questo momento così particolare e di lontananza dai palchi, regalando la premiere dell’intero concerto registrato ad Hyde Park il 17 giugno 2006.

La scaletta prevede anche delle sorprese, come una cover dei Probot con ospite Lemmy Kilmister dei Motorhead e “We Will Rock You” insieme ai Queen.

In Your Honor – 00:00

All My Life – 04:22

Best of You – 09:27

Times Like These – 15:46

Learn to Fly – 20:17

Breakout – 24:22

Shake Your Blood (Probot cover) (with Lemmy Kilmister) – 31:11

Stacked Actors – 35:32

My Hero – 44:13

Generator – 50:11

DOA – 53:52

Monkey Wrench – 58:54

We Will Rock You (Queen cover) (with Queen) (Jam) – 01:03:53

Tie Your Mother Down (Queen cover) – 01:05:57

Everlong – 01:11:35