FOLWARK: guarda in anteprima il video di “Bwommi”

Bwommi è il terzo video-singolo dei Folwark che ci conduce verso l’ultima tappa dell’inquieto viaggio intrapreso con la pubblicazione di Vimāna, album di matrice rock sperimentale pubblicato lo scorso settembre su etichetta Seahorse recordings.

Il video di Bwommi, quarta traccia dell’album, è stato ideato e realizzato da Riccardo Fringuelli, capace di tradurre in immagini precise ciò che per la band era soltanto un’atmosfera di inquietudine e disillusione, divenuta sempre più tangibile negli ultimi mesi a causa degli avvenimenti che tutto il mondo si è trovato ad affrontare.

Quello di “Bwommi” è un video in cui gli animali sembrano essere i protagonisti – All animals are equal, but some animals are more equal than others – per citare George Orwell – ma che, toccando anche l’estremo opposto, è stato realizzato anche attraverso l’utilizzo di algoritmi di machine learning in un vero e proprio incontro/scontro tra natura e tecnologia che produce spaesamento.

I Folwark (dal polacco, “fattoria”) prendono forma in Umbria nell’autunno del 2014 dal sodalizio tra Francesco Marcolini (chitarra e synth) e Tommaso Faraci (percussioni e theremin) tra cui si sviluppa una ricerca musicale intensa ed irrequieta da cui emerge un sound concentrato ed essenziale, impetuoso e introspettivo, fondato su un approccio musicale prettamente strumentale e fortemente orientato alla sperimentazione.

https://www.facebook.com/folwarkband/