FACILE: guarda in anteprima il video di “Ade Personale”

La sveglia alle 7, la macchina, i mezzi, il lavoro, la 9-to-5 routine. Una vita che schiaccia, che strania e viene vissuta passivamente da milioni di persone. Quattro ragazzi dalla Brianza levano un coro per urlare il proprio rifiuto di un’esistenza preimpostata e vacua verso cui la società sembra spingerci avidamente. Il loro grido di battaglia è lo strumento di chi da sempre rifiuta di identificarsi in un mondo alle cui regole non vuole sottostare: un pezzo rock –due chitarre, un basso e una batteria; un pezzo dall’anima alternative britannica e americana ma cantato in italiano, per unire una tradizione musicale che con gli anni abbiamo imparato ad amare sui canali di musica alternativa, alla novità di un sound fresco, aggiornato e soprattutto arrabbiato. Loro sono i Facile, e ci invitano a fare un giro nel loro Ade Personale.

“La routine logorante e deprimente che in molti vivono uccide l’anima e il cuore delle persone: è ciò che vogliamo criticare e denunciare con questo brano. Tali individui trascorrono la propria alienante esistenza in attesa dei weekend e delle ferie, cercano di sopravvivere come possono dimenticandosi però di trovare il tempo di vivere.”

I Facile si formano nel 2018 a Seregno, nel cuore della Brianza. Il progetto nasce quando in primavera quattro studenti di musica fra i 19 e i 22 anni scelgono di creare una band con una sola e chiara idea in mente: creare musica che possa sprigionare la loro energia e il loro potenziale artistico. Nel giro di un paio di mesi, i Facile completano i primi pezzi, in cui danno sfogo alle loro sensazioni ed emozioni, prendendo ispirazione da artisti del panorama rock americano e britannico. Così nasce il primo EP, una serie di brani autoprodotti e registrati in autonomia nel loro studio di Seregno, masterizzati da Andrea Ravasio. Questi brani danno inizio a un percorso che li porterà a esibirsi in numerosi locali ed eventi delle province di Monza e Milano, tra cui il Circolo Ohibò e il Legend Club di Milano, il Bloom di Mezzago e il Tambourine di Seregno.

Dalla primavera del 2019 i Facile intraprendono una nuova fase del loro cammino, avviando una collaborazione con il produttore Andrea Ravasio. Con lui realizzano diversi brani (che verranno pubblicati nel corso del 2020) attraverso i quali avvengono molteplici cambiamenti importanti ed evidenti nella loro musica. Un sound accattivante e deciso si unisce alla scelta della lingua italiana nella scrittura dei testi, dando vita a brani che mantengono l’originalità e la spontaneità caratteristiche della band.

