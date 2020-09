DISTURBED: ascolta la cover di “If I ever lose my faith in you” di Sting

I Disturbed, band multiplatino con due nomination ai Grammy Award, hanno presentato la cover della hit di Sting “If I Ever Lose My Faith In You”.

“Amiamo questa canzone da sempre e anche se pubblicata nel 1993 sembra essere stranamente adatta al mondo di oggi”, commenta la band. “Il brano parla della perdita della fiducia e potrebbe inizialmente sembrare pessimista, ma si affronta anche il tema dell’importanza e del potere delle relazioni personali e di come queste possono salvarci offrendo conforto in un mondo sempre più confuso”.

La band hard rock multiplatino di Chicago ha raggiunto il raro obiettivo di “cinque debutti consecutivi al numero #1 della classifica Billboard Top 200”. Questo li porta a respirare la stessa “aria rarefatta” dei Metallica, l’unica altra band hard rock ad aver ottenuto questo risultato nella storia della classifica.

“Immortalized” (2015) è stato certificato platino e nominato ai GRAMMY® Awards nella categoria “Best Rock Performance” grazie al singolo “The Sound of Silence” (certificato triplo platino). Fin dalla loro formazione nel 1996, i Disturbed – David Draiman [voce], Dan Donegan [chitarra], Mike Wengren [batteria], John Moyer [basso] – hanno venduto più di 16 milioni di album.

Il loro album di debutto “The Sickness”, pubblicato nel 2000 e certificato quadruplo platino, li ha immediatamente consacrati tra i leader della scena hard rock. Nominati “Best Rock Artist” agli iHeartRadioMusic Awards 2017, i Disturbed continuano coraggiosamente a forgiare il proprio suono. Ne sono la dimostrazione il loro ultimo e settimo album in studio dal titolo “Evolution”, uscito nel 2018, e il nuovo singolo “Are You Ready”.