DISARMO: guarda in anteprima il video “Pillole 2D”

15 secondi per mostrare al mondo “con chi esci, cosa indossi e cosa c’hai nelle playlist”. Le storie di Instagram sono le Pillole 2D che tutti i giorni il protagonista del nuovo singolo dei Disarmo manda giù malinconicamente per non perdere l’ultimo appiglio con la quotidianità di una persona uscita dalla sua vita sentimentale, ma che continua a ricercare in quella digitale dei social. Un brano della miglior scuola dell’indie triste nostrano, che si svolge come una sequenza di 3 minuti e 30 di stories fatte scorrere sullo schermo del proprio telefono.

“Pillole 2D come metafora delle stories Instagram. Quindici secondi che spesso racchiudono stralci di vita quotidiana, fatta a volte anche di cose banali, ma che in alcuni casi restano l’unico istante di contatto tra due persone che una volta si vedevano nello stesso momento e nello stesso posto e ora non più.”

Nel videoclip (diretto da Paolo Mercadante e Cecilia Esposito) la vita della protagonista in pillole da 15 secondi, metafora delle Instagram stories; stralci di quotidianità, a volte banali, ma che in alcuni casi restano l’unica forma di contatto tra due persone che una volta si vedevano nello stesso luogo, nello stesso momento, ma ora non più.

Disarmo è un progetto nato come band nel 2015. Dalle origini electro-rock, abbandonando i sintetizzatori, il progetto si evolve lentamente verso la canzone d’autore caratterizzata da sonorità indie e ritmiche hip hop. Tra i vari cambi di componenti e sperimentazioni sonore, la band si consolida nella collaborazione tra il cantautore polistrumentista Claudio Luisi con il bassista Lee Boyes.

Nel 2017 i Disarmo vincono lo Standing Ovation Contest aggiudicandosi l’esibizione al concerto di Vasco Rossi dell’1 luglio al Modena Park; nell’estate del 2017 partecipano a Collisioni Festival dove vengono notati da Red Ronnie che li seleziona per la seguente edizione di Fiat Music, iter che li vede aggiudicarsi la finale sul palco Ariston e il premio della critica Fonoprint.

