DENTE: scopri le date del tour estivo e guarda il nuovo video “L’Ago della Bussola”

A poche ore ore dall’inizio del tour estivo, Dente pubblica il video di L’ago della bussola, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo disco omonimo, uscito a febbraio 2020 per INRI / Artist First. Il video è stato diretto, girato e montato dallo stesso Dente: si tratta di riprese che lo vedono in giro per le strade di Milano dove le parole della canzone compaiono sui muri liberi della città. I muri liberi vengono messi a disposizione dal Comune di Milano per la Street Art, si tratta di 100 muri in 71 punti della città in cui gli artisti possono esprimersi liberamente.

“L’ago della bussola è l’unica canzone d’amore del disco” racconta il cantautore “L’ho scritta per la donna che mi ha rubato il cuore e mi aiuta a mantenere la direzione.”

Intanto si aggiungono alcune date al tour estivo, ecco quelle confermate ad ora:

26/06 BOLOGNA @ Sunshine Superheroes – Arena Puccini DUO

05/07 CODROIPO (Udine) – Villa Manin

10/07 CLASSE (Ravenna) @ Classe al chiaro di luna – Parco Archeologico di Classe DUO

15/07 PRATO – PECCI SUMMER LIVE

31/07 GALZIGNANO TERME (Padova) – Anfiteatro del Venda

In questo tour i brani del suo ultimo album omonimo e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave acustica, in attesa di poter tornare all’idea originaria di tour con la band al completo. Sarà un concerto intimo e raccolto, in cui sarà messa in luce la parte più essenziale dei brani del cantautore.

Dente sarà accompagnato in alcune date da Simone Chiarolini, chitarrista e tastierista della sua band, che si alternerà con lui alla chitarra e al pianoforte.