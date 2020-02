DEBUNK: guarda in anteprima il video “Accept Your Idea”

In Accept Your idea, il nuovissimo singolo dei Debunk, la band racconta di come la vita sia fatta di regole e ideali.

Non sempre si condivide il pensiero degli altri ed è giusto accettare e rispettare le idee diverse.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale curato da Luca Massarenti, in cui la band appare in bianco e nero in contrasto allo sfondo rosso fuoco.

I Debunk nascono nel 2011 in provincia di Reggio Emilia.

Dopo varie vicissitudini e qualche EP, la formazione prende la sua forma attuale nel 2017.

Il trio, composto da membri di Raw Power ed ex Los Fastidios, ha condiviso il palco con GBH, Lagwagon, Nabat, Cripple Bastards, Raw Power, Ratos de Porao e Nuclear Assault.

A settembre 2019 hanno fatto uscire un LP di dodici pezzi dal titolo “Doped Life”, con influenze di band come Pennywise, Good Riddance e Nofx, dal quale vengono estratti i singoli Flower Power e Accept Your Idea.

www.facebook.com/debunkhc