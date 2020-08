DE MIAN: guarda in anteprima il video “Il tuo mistero”

Da domani, mercoledì 5 agosto, sarà online il video di “Il tuo mistero”, il singolo estratto da “Giostra infinita”, il nuovo EP del cantautore viterbese De Mian. L’EP è attualmente disponibile sulle piattaforme streaming e nei digital store (distribuzione Digital Distribution Bundle).

«“Giostra infinita” è un EP nato interamente durante i mesi del lockdown, scritto e registrato da Damiano Terranova, mixato e masterizzato da Emiliano Natali. Al suo interno ho cercato di descrivere quale fosse il mio vissuto nel mentre di quel periodo. – spiega De mian – In “Senza forma” ad esempio c’è una sorta di descrizione asettica di ciò che vedevo intorno a me. In “Tao” cerco di scendere nella comprensione dell’essere umano, mentre “Il tuo mistero” descrive il desiderio nato dalla mancanza di contatto a cui ci ha costretto la chiusura forzata di questo ultimo periodo.»

A distanza di pochi mesi dal suo EP “L’ultimo buio”, l’introspettivo cantautore viterbese esce con una nuova raccolta di tre brani, segnati da un rock energico venato di elettronica. Il titolo dell’EP fa riferimento alla condizione umana, paragonata appunto ad una giostra infinita tra gioie, dolori, soddisfazioni e delusioni.

Con il video di “Il tuo mistero” (per la regia di Bizzoni Bross, con la partecipazione di Francesca Iona, Damiano Terranova, Marco Murri, Ramona Lancellotti), De mian vuole raccontare in modo originale e ironico gli estremi a cui la mancanza di contatto fisico a cui siamo stati abituati nel periodo della quarantena possono portare.

Damiano Terranova, in arte De Mian, inizia a muovere i suoi primi passi sui palchi nel 2005 come tastierista degli Hypnotika. Nel 2012, dopo sette anni con il gruppo, decide di intraprendere la carriera da solista. Nel 2017 esce il primo EP interamente autoprodotto, “Demian”. Nel 2018 insieme alla Sorry Mom produce il singolo “Ali dal petto”.

L’anno dopo inizia una proficua collaborazione con la Digital Distribution Bundle, che nel 2020 porta alla pubblicazione del primo album del cantautore, “Hermes”. Successivamente, ha pubblicato altri singoli come “Notte delle Streghe”, “Il lamento” ed un altro EP, “L’ultimo buio”.

