COUNTRY FEEDBACK: guarda in anteprima il video “When We Were Young”

“When We Were Young” raccoglie una serie di istantanee di un tempo perduto; un tuffo nella memoria condensato in un salto temporale di 25 anni.

Il video, ideato e montato dallo stesso Antonio Tortorello, raccoglie dei vecchi filmati riversati in digitale da una VHS risalente alla prima metà degli anni 90, e ritrae i primi approcci di Antonio con il suo strumento principale (il basso elettrico) assieme agli inseparabili compagni che molti anni dopo avrebbero fondato con lui i 7 Training Days.

Antonio Tortorello è un polistrumentista appartenente alla scena musicale laziale sin dai primi anni 90 e da allora, in vari ambiti, si porta dietro il moniker Country Feedback, come l’omonima canzone dei R.E.M. del 1991.

Dopo aver ricoperto il ruolo di bassista in numerosi progetti (e tastierista in altri), composto colonne sonore, curato la direzione artistica di festival e live music club, e fondato i 7 Training Days (band storica del territorio ciociaro con la quale, nell’arco di 11 anni, ha pubblicato 3 album e 1 EP) si mette in proprio scrivendo una manciata di canzoni che sono confluite nel suo disco solista d’esordio, “Season Premiere”, uscito lo il 17 gennaio 2020 per MiaCameretta Records.

