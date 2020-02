CHIEN BIZARRE: guarda in anteprima il video “Vampiri”

Primo singolo che va ad anticipare “Mostri” il nuovo disco in arrivo il prossimo Marzo!

“Vampiri” ad un ascolto non attento può sembrare una classica canzone d’amore, ma i protagonisti della storia sono legati da una relazione non convenzionale che li porta ad amarsi nascosti nell’ombra come appunto dei vampiri.

La canzone fa parte di un ep di prossima uscita intitolato appunto “Mostri” nelle cui 5 canzoni vengono analizzate le mostruosità che la vita quotidiana e la nostra società ci propone.

Gli Chien Bizarre nascono nel 2014, e ha prodotto due album (“I Migliori Esemplari” nel 2015, “Outsider” nel 2018) entrambi ben accolti da pubblico e critica. L’attività in studio è stata supportata da eventi live e finali ad importanti contest nazionali.

In questo 2020 uscirà il nuovo album “Mostri”: un concept ep di 5 brani in cui vengono analizzate le mostruosità che la vita quotidiana e la nostra società ci propone. La particolarità è che l’album sarà in doppia versione italiano/inglese per cercare di allargare il pubblico della band anche all’estero.

