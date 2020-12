CATONE: guarda in anteprima il video ”Ci pensi mai?”

”Ci pensi mai?”, singolo d’esordio del cantautore salernitano CATONE, come suggerisce il titolo, racconta la situazione che si prova quando in piena solitudine alcuni pensieri sono così pesanti che sembrano cercare te.

Quando si guarda indietro e si realizza che nonostante tutto si ha ancora la forza per andare avanti e che forse sono proprio quei pensieri a dare la spinta e la fiducia per sconfiggere i mostri. Non si tratta di rassegnazione, ma di consapevolezza.

Il brano racconta, come la scena di un film, il momento esatto in cui ci si trova a cantare proprio quella solita canzone sentimentale che si pensava non riuscire a cantare più e che nonostante i brividi che provoca piace così; inaspettatamente la sensazione si trasforma in uno sfogo liberatorio che può fare solo bene.

Questa canzone vuole invitare l’ascoltatore a vivere appieno le proprie emozioni e ad affrontare i ”guai” con leggerezza arrivando quasi a riderci su.

Pasquale Catone nasce nella provincia di Salerno nel 2001.

Si appassiona da giovanissimo alla musica Rock trascinato dagli ascolti del padre.

Cresciuto con il sogno di diventare un calciatore arriva a militare nei campionati nazionali giovanili dove vi rimane per quattro anni, periodo in cui parallelamente inizia ad imparare a suonare la chitarra formando una piccola band con un gruppo di amici.

Decide di abbandonare il calcio a fronte degli impegni universitari, continuando però a coltivare la passione per la musica.

I suoi ascolti iniziano a cambiare avvicinandosi pian piano prima ai Coldplay e poi al cantautorato italiano.

Questo mutamento lo porta all’esigenza di scrivere e raccontarsi.

Inizia così ad imparare il pianoforte e ad avvicinarsi non solo al mondo della scrittura, ma anche a quello delle produzioni.

Nel 2020, a 19 anni, arriva l’occasione per mettersi finalmente in gioco e firma il suo primo contratto discografico con Sorry Mom! sotto il nome di ”CATONE”.