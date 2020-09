BOUNCE BACK: guarda in anteprima il video “Freedom March”

Rabbioso, energico, ribelle: è con questi tre aggettivi che potremmo descrivere “FREEDOM MARCH”, nuovo brano dei BOUNCE BACK, una canzone che si erge a grido di battaglia e di vittoria contro la propria “ombra”. Ritmato, musicalmente variegato e senza pause, è il secondo brano dell’album “Bounce Back”, prossimamente in uscita. Punto di svolta della narrazione complessiva dell’album, Freedom March racchiude il cuore del concept: la riscoperta della purezza, della dolcezza, dell’essenza della vita sono le armi più potenti contro le tenebre, dentro e fuori di noi.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: «Con “Freedom March” intendiamo proporre qualcosa di attrattivo, energico, ribelle. Siamo ragazzi, e come tutti gli altri abbiamo le nostre zone d’ombra. Vogliamo proporre un inno alla ribellione da ciò che frena, che rende peggiori, arrivare a quelle persone che in questo momento sono pronti ad affrontare la loro personalissima ombra».



Il videoclip ufficiale diretto dalla Hard Reset Studio, include la sequenza di immagini girate tra Monza e Gorgonzola, con protagonisti Matteo Padovan, Luca Lodigiani e Roberto Moretti. Il video raffigura la liberazione dell’individuo dalle sue personali ombre, che lo limitano, comandano e imprigionano: perché ognuno ha una battaglia personale in atto, una missione da portare a termine.

Il duo milanese BOUNCE BACK è composto da Luca Lodigiani e Roberto Moretti. Insieme lavorano a “Bounce Back”, loro primo progetto discografico full lenght, un lavoro che sviluppa in dieci brani una storia di rinascita dell’individuo, accompagnato dalla musica nella risalita verso l’alto.

Con già in cantiere una seconda produzione, il duo ha il suo credo: raccontare momenti di vita, che siano di riflessione solitaria o di apertura al mondo, concentrandosi su particolari stati emotivi dell’individuo. Il brano “Freedom March”, estratto dall’album, sarà disponibile in radio e in digitale dal 25 settembre.

