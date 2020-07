BOB MARLEY: è uscito il video officiale di “No Woman No Cry”

In occasione del 75 ° compleanno di Bob Marley, e in onore delle celebrazioni della Giornata internazionale del Reggae del 1° luglio, è stato presentato oggi il video musicale ufficiale del brano “No Woman No Cry” di Bob Marley.

Diretto da Kristian Mercado Figueroa e girato in Giamaica e New York City, il video esplora i racconti di una famiglia divisa fra due paesi ma collegata dal loro amore e dalla voglia di una vita migliore per i loro figli. Vediamo una madre forte e amorevole impegnarsi e prendersi cura dei suoi figli nella terra natìa. Allo stesso tempo, il padre lavora instancabilmente come tassista per provvedere al meglio per i propri cari.

Il video fa luce sull’importanza del nucleo famigliare e affronta le lotte autentiche di molte famiglie moderne, spesso costrette a separarsi a causa della povertà.

Bob Marley, artista della Rock and Roll Hall of Fame, è noto non solo come l’uomo che ha portato il reggae in tutto il mondo, ma come uomo di stato e politico nella sua nativa Giamaica, riuscendo a riunire le fazioni in guerra del paese. Oggi Bob Marley rimane una delle icone più importanti e influenti del XX secolo. Lo stile di vita e la musica di Marley continuano a ispirare le nuove generazioni mentre la sua eredità sopravvive attraverso la musica.

Nell’era digitale, ha il secondo social media più seguito di qualsiasi celebrità postuma, la pagina ufficiale Facebook di Bob Marley conta oltre 70 milioni di fan, e viene classificata tra le Top 20 di tutte le pagine Facebook e tra le Top 10 delle pagine collegate a personaggi famosi. Il catalogo musicale di Marley ha venduto milioni di album in tutto il mondo.

Il suo ‘best of’ LEGEND (compra il disco su Amazon) detiene il primato nella classifica Billboard come l’album di catalogo maggiormente venduto nella storia e rimane l’album reggae più venduto al mondo.