BEN HARPER: ascolta il nuovo singolo “Don’t Let Me Disappear”

“‘Don’t Let Me Disappear’ parla della sottile linea tra la solitudine, l’isolamento e l’invisibilità, quel limbo in cui sembra impossibile trovare un modo per non nascondersi alla luce del sole”, ha rivelato l’artista vincitore di diversi GRAMMY Ben Harper sul suo nuovo singolo.

Diretto da Kristin Sudeikis e Gabriel Judet-Weinshel, il video in bianco e nero mostra frammenti delle coreografie di due ballerini alternati ad immagini di Ben Harper che esegue il brano in chiave acustica.

La scorsa estate Ben Harper ha pubblicato il singolo “Uneven Days”, altro brano che affrontava una tematica difficile. “‘Uneven Days’ cerca di spiegare quanto possiamo diventare dipendenti dalle altre persone per un nostro senso di completezza e stabilità”, ha spiegato Harper. Il video della canzone è stato diretto da Scott Keenan e Kristin Sudekis e con la coreografia di Sudekis.

Harper ha recentemente prodotto musica per altri artisti appartenenti al roster della ANTI-, come l’album di Christopher Paul Stelling Best Of Luck pubblicato lo scorso febbraio, il singolo d’esordio delle Hey, King! “Don’t Let Me Get Away” e nel 2019 ha scritto e prodotto i brani di We Get By, il dodicesimo album in studio della leggendaria Mavis Staples.