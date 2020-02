BASSMATES: guarda in anteprima il nuovo video “Cards”

Cards, il nuovo singolo dei BassMates parla in maniera metaforica delle capacità che ognuno di noi ha dentro di sé. Uno sfogo per convincersi che domani sarà un giorno migliore e che non bisogna mollare se si crede realmente in qualcosa.

Non servono sempre buone carte, basta sapere sfruttare al meglio quelle che si hanno.

BASSMATES nascono dall’idea di 3 grandi amici di diventare compagni di un lungo viaggio attraverso la musica e decidono una sera di unire i loro percorsi musicali, fino ad allora separati, con l’obiettivo di creare qualcosa di nuovo sulla zona del triveneto.

Partiti da un’idea, nel corso del tempo le forze sono cresciute e hanno pian piano plasmato quello che oggi, a fronte di anni di dure prove, rende unico il marchio BASSMATES.

Dopo diversi cambi di formazione la band, ora capitanata da Alessandra, frontgirl dalla voce capace di toccare nel profondo, è pronta a partire. Gli arrangiamenti, frutto di anni di lavoro, rendono i BASSMATES marchio distinto capace di far emozionare nuovamente il pubblico del grande Rock come fosse la prima volta.

Risultato di questo impegno è “A Better Place”, primo EP uscito nell’ Agosto del 2019 e disponibile in tutti i digital stores e da cui viene estratto il singolo “Cards”.

AC/DC, Guns’, Iron Maiden, Metallica e tanti altri sono i gruppi che loro hanno deciso di farvi riascoltare, tutto ovviamente in chiave BASSMATES.

www.facebook.com/bassmates