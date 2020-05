BAD PROFILE: guarda in anteprima il video “One More Time”

One More Time è la title track del primo EP dei Bad Profile.

Ispirato in parte alla lettura del romanzo La 25esima Ora di David Benioff, è un brano che racconta una storia d’amore triste e malata, con un finale amaro, in cui l’essersi persi di vista per decisioni affrettate e istintive ha consumato il tempo a disposizione per sistemare le cose, perdendo definitivamente la speranza di riconciliazione e lasciando spazio solo a sogni inconcludenti.

L’arrangiamento del brano, volutamente pop punk rock, dà un tocco di orecchiabilità ai suoni distorti e graffianti dei Bad Profile.

In un garage post-industriale di via Borsieri in Milano, nel luglio del 2018 nascono i Bad Profile. Un progetto rock che fonde su di un’unica tela la rabbia del grunge, il groove del funky, la cattiveria del punk e la leggerezza del pop. Una contaminazione non solo di generi, ma di anime differenti che atterra su una sonorità Alternative Rock dal sapore underground e dalle sembianze californiane.

Nel giro di un solo anno la band compone oltre venti brani inediti e portano i loro live e si esibiscono sui palchi più noti della scena underground come l’Alcatraz di Milano, il Craft di Barcellona e, nel dicembre 2019, il leggendario Whisky A Go Go di Los Angeles dove Randy Holden li sceglie come band di apertura per la sua data Californiana.

Anche i primi mesi del 2020 si confermano determinanti per la carriera della band. Nella prima settimana di gennaio, infatti, vengono inclusi nel cast del 33° Sanremo Rock Festival e a febbraio iniziano una nuova collaborazione con l’Ufficio Stampa SONYCA.

Nell’Aprile 2020, la svolta: Bad Profile entrano a far parte della famiglia di Sorry Mom!. Sotto la produzione di Chicco Santulli, la direzione artistica di Marco Biondi ed il mixaggio di Franco Cufone, la band entra cosiÌ in studio per registrare ONE MORE TIME, un EP composto da cinque brani in cui emerge il DNA artistico della band e lascia presagire future evoluzioni proiettate ad una continua innovazione delle sonorità senza mai distogliere lo sguardo dalla storia e dai miti del rock.

