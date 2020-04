AS WE STRAY: guarda in anteprima il video “I Think I’m OKAY”

La canzone “I Think I’m OKAY”, nuovo singolo degli As We Stray, è una rivisitazione in chiave metal-core del brano originariamente suonato dalla collaborazione tra Machine Gun Kelly, YUNGBLUD e Travis Barker.

Questi artisti hanno da sempre un forte impatto sul progetto As We Stray che, sfruttando il tempo libero dovuto alla quarantena, hanno deciso di arrangiare il brano e portarlo alla propria fanbase.

Il video che accompagna il pezzo vede infatti i quattro componenti della band separati, ognuno nelle proprie case.

Gli As We Stray sono una band metalcore nata nella calda estate 2019.

L’obiettivo della band è quello di raccontare esperienze vissute cercando di portare agli ascoltatori un sound innovativo attraverso i testi, i riff di chitarra unici, i samples originali e una forte presenza delle batterie, trasmettendo così i valori fondamentali per la band a 360 gradi.

L’ atteso debut album “Nothing to lose” in uscita a breve è anticipato dal primo singolo Borderlines, disponibile su tutte le piattaforme dal 28 Febbraio 2020.

www.facebook.com/AsWeStrayOfficial