ANTHEIA DREAMS: guarda in anteprima il video “Soda’s Screen”

Soda’s Screen, brano scritto dalla rockband vicentina Antheia Dreams è un pezzo aperto a più interpretazioni a seconda dello stato d’animo dell’ascoltatore.

Si tratta della visione dispotica di un reietto rannicchiato all’angolo di una stanza buia, ma sommersa da miriadi di suoni indefinibili e spesso impercettibili.

Soda’s Screen tratta della falsità che tanto diciamo di odiare, delle bugie e di quei dolori che solo i sogni possono alleviare. Ci dimentichiamo di consuetudine, però, che noi stessi mentiamo alla nostra mente, mentre il mondo si tinge di bianco e nero. Non c’è più niente per cui combattere o sentirsi terrorizzati. Esistiamo per coloro che si sentono soli e cantiamo per i mal assortiti a colori punk e rock n’roll, mentre si argomenta della coesistenza dell’amore come odio e del l’odio come amore.

La verità però è che il significato sta dentro il cuore di chi ascolta. Questa è Soda’s Screen: un’ accozzaglia di menzogne e falsità nata per annientare o scavalcare quei problemi che sembrano insormontabili. Un giorno rideremo di tutto questo.

Gli Antheia Dreams sono una Rock band di Vicenza nata nell’Ottobre del 2018.

I cinque iniziano suonando cover delle loro band di ispirazione con il nome iniziale di “Breeze”, cambiato poi nell’attuale “Antheia Dreams”, nome che letteralmente significa “sogno fiorito”.

Il 5 Marzo 2020 esce il brano di debutto “Soda’s Screen”, in collaborazione con l’agenzia di management Sorry Mom!

www.facebook.com/antheiadreams