ALL LITTLE LIES: ascolta in anteprima il singolo “Nostalgia”

Nostalgia, secondo singolo degli All Little Lies estratto dall’album di debutto CollaterAll, è un brano originale che propone di far immergere l’ascoltatore in una dimensione onirica, la quale viene però bruscamente abbandonata dopo il primo minuto per lasciare spazio ad una ritmica prepotente con toni più aggressivi.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale scritto e diretto da Sebastiano Marsella.

Gli All Little Lies sono una band alternative rock proveniente da Sora, in provincia di Frosinone. Il loro è uno stile energico, tendente alla ricerca continua di originalità ed eterogeneità, contaminato da più generi musicali.

Inizialmente composto da Gioele Nardozi (chitarra) e Lucio Troiani (batteria), il gruppo raggiunge la sua formazione attuale con l’ingresso di Stefano Boccia (basso), Cristian del Vecchio (chitarra) e Milena Cervi (voce). Nel giugno 2018 iniziano la registrazione del loro primo album CollaterAll da cui viene estratto il primo singolo Apathia il 7 giugno dell’anno successivo che viene accompagnato anche da un videoclip ufficiale.

Il 3 Gennaio 2020 CollaterAll esce ufficialmente su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica e il 28 Febbraio 2020 viene estratto il nuovo singolo Nostalgia.

www.facebook.com/alllittlelies