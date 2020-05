ALICE COOPER: guarda il nuovo video “Don’t Give Up”

La leggenda del rock Alice Cooper condivide il nuovo brano “Don’t Give Up”, un messaggio di incoraggiamento per le sfide causate dall’attuale crisi globale.

Prodotto da Bob Ezrin utilizzando una tecnologia in remoto, “Don’t Give Up” è una reazione spontanea alle sfide che stiamo tutti affrontando in questo momento. Alice Cooper ha sentito il bisogno di parlare direttamente ai suoi fan da casa sua dove sta finalizzando il nuovo album.

Alice Cooper afferma: “Don’t Give Up è uscito oggi! È un brano che parla dell’esperienza che stiamo tutti vivendo in questo momento ed è uno stimolo a tenere la testa alta e combattere tutti assieme. E qualsiasi cosa facciate, non arrendetevi!”

Due settimane fa l’icona rock ha invitato i fan a partecipare al video che Cooper e i membri della sua band stavano filmando separatamente durante la quarantena. Più di 20.000 persone hanno risposto con dei cartelli utilizzando le parole del brano.