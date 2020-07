ALEX KAPRANOS & CLARA LUCIANI: guarda il video della cover di “Summer Wine”

Il frontman dei Franz Ferdinand Alex Kapranos e l’acclamata cantante francese Clara Luciani hanno realizzato una cover del brano “Summer Wine” di Nancy Sinatra e Lee Hazlewood.

La traccia, cantata in inglese e francese, è stata registrata e mixata tra lo studio scozzese di Alex e il Motorbass di Zdar a Parigi e sarà accompagnata da un incantevole video diretto da Ryder The Eagle.

Sul brano e sul video, Alex ha rivelato: “A ottobre Clara mi aveva chiesto di raggiungerla sul palco dell’Olympia di Parigi, dove abbiamo cantato “Summer Wine” insieme per la prima volta. Siamo grandi fan di Lee e Nancy e l’interazione tra le due parti che nasce in questo brano è molto bella. Clara ha tradotto il ritornello in francese, così ne è venuta fuori una versione bilingue.

Abbiamo deciso di registrarla appena iniziato il lockdown, più per noi stessi che per altro. Volevamo creare un mondo immaginario in cui rifugiarci, dal momento che eravamo rinchiusi in casa. Non che non fossimo felici, ma la fantasia è sempre il modo migliore di fuggire e partire per un’avventura. È stata registrata a casa mia, in Scozia, e mixata dai nostri amici Antoine e Pierre al Motorbass Studio di Parigi. Quando l’abbiamo fatta ascoltare alle nostre etichette ci hanno suggerito di pubblicarla, quindi eccoci qui.

Cantare con Clara è stato bellissimo, lei ha una voce meravigliosa e tutta un’altra prospettiva. Una volta finito il lockdown, abbiamo incontrato i nostri amici Adrien, Leo, Fiona e Hugo per girare il video. Le loro idee mi sono piaciute tantissimo, perché rispecchiavano il mood del brano e rappresentavano anche la nostra… beh, la nostra passione per il Karaoke!”

Alex Kapranos è il cantante dei Franz Ferdinand, che hanno pubblicato cinque album su Domino a partire dal loro esordio nel 2004. La band scozzese ha vinto un Mercury Prize, dei BRIT Awards, un Ivor Novello, diversi MTV Awards ed è stata nominata ai Grammy.



Clara Luciani ha pubblicato l’acclamato album d’esordio Sainte-Victoire nel 2018 e quest’anno ha vinto il premio come Artista femminile dell’anno ai Victoires De La Musique, equivalente francese dei Grammy e dei BRITs.