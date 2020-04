A DAY TO REMEMBER: è uscito il nuovo video animato “Mindreader”

Gli A Day To Remember presentano il nuovo singolo “Mindreader”, disponibile ora in streaming e download: il video ufficiale animato è stato realizzato da Awesome, Inc. [Aqua Teen Hunger Force, Squidbillies].

Assecondando le molte richieste dei fan, gli A Day To Remember hanno deciso di svelare uno dei nuovi brani che saranno contenuti nell’atteso nuovo album “You’re Welcome”.

“Abbiamo realizzato il video tempo fa e considerando che l’album non è ancora disponibile e l’attuale situazione in cui tutti noi ci troviamo, abbiamo deciso di pubblicare ‘Mindreader’ per offrire il prima possibile qualcosa di nuovo ai nostri fan”, spiega il frontman Jeremy McKinnon.

“Questo è uno dei miei brani preferiti dell’album, e lo è dal giorno in cui lo abbiamo composto. L’ho scritto insieme a Mike Green. Altra curiosità: è la prima volta nella nostra carriera che un brano ci ha trovati tutti immediatamente d’accordo, ce ne siamo innamorati al primo ascolto”, continua McKinnon. “Questa canzone è stata scritta per essere un’interpretazione spensierata del fatto che in una relazione ci si aspetti di poter leggere la mente del partner”.

L’attesa per “You’re Welcome” è salita alle stelle dopo la presentazione dei primi singoli “Degenerates” e “Resentment” che, a oggi, hanno totalizzato più di 30 milioni di stream. Billboard ha descritto “Degenerates” come “un inno ibrido di post-hardcore e pop”, mentre Kerrang! lo ha acclamato dichiarando: “‘Resentment’ offre un assaggio della nuova direzione musicale della band e ci terrà compagnia per molto tempo”.

Ogni pubblicazione degli A Day To Remember ha raggiunto la prima posizione delle classifiche Rock, Indie e/o Alternative di Billboard. Nel corso degli anni, gli A Day To Remember hanno venduto più di un milione di album, collezionato più di 400 milioni di stream su Spotify e più di 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, suonato concerti sold out in tutto il mondo e costruito una solida fanbase in continua crescita.

Gli A Day To Remember sono: Jeremy McKinnon (voce), Alex Shelnutt (batteria), Kevin Skaff (chitarra, voce), Neil Westfall (chitarra, voce) e Joshua Woodard (basso).