The.Kid annuncia il nuovo video del singolo “Everybody”

The.Kid è l’originale idea artistica nata dall’immaginario di Dante Delli, musicista italiano fondatore di altri progetti come Masstang e Swordfish. Si tratta di un progetto visionario che debutta – all’interno del dipartimento “Electro” dell’etichetta Bonnot Music – con il suo primo singolo “Captive State” lo scorso marzo, seguito da “Everybody”, la nuova traccia rilasciata il 10 settembre ed il cui video uscirà il 1° Ottobre.

“Everybody” è una canzone dal sound diretto e immediato ma non banale, apprezzabile per la sua particolare unicità e fusione di stili. Le melodie di “Everybody”, specialmente il drop, hanno l’enorme potere di trasmettere una forte energia. The.Kid esplora uno spazio nuovo in cui la musica elettronica si fonde con i suoni strumentali di chitarre e bassi, tra intervalli di frasi rappate e cantate, all’interno di scenari dark e invernali che trovano la massima espressione nei live club londinesi affollati di persone che sudano e saltano senza sosta, per tutta la durata del concerto.

Ispirato all’elettronica degli anni 90 (quella dei Chemical Bros., Prodigy, Fat Boy Slim…) ma con una rivisitazione del sound e dei bpm attuali, The.Kid trova la spinta decisiva durante il periodo di lockdown, come una voce fresca fuori dal coro che esplode nel ritornello di una cassa dritta, che farebbe saltare anche i più pigri.

The.Kid ha annunciato che nei prossimi mesi continuerà a farci ascoltare qualcosa di potente e per niente scontato, risvegliando e dando forma alla parte più nascosta che si trova in ognuno di noi.

Parliamo del percorso che ti ha portato al progetto The.Kid?

Ho sempre amato la musica ma posso dire con certezza che c’è stato un momento preciso in cui è scattata la scintilla. Ho sempre sentito una parte di me che mi spingeva a vedere le cose in modo “diverso”, a uscire dagli schemi… a creare dei mondi nuovi e così sono nati i miei primi progetti musicali, e ognuno a suo modo era un microcosmo. Io non lo sapevo ancora ma The.Kid era già lì ad aspettarmi, ha atteso per anni il suo momento fino al giorno in cui fu tutto chiaro.

Chi è esattamente The.Kid?

The.Kid è un’attitudine, uno stato d’animo, una porta bruciata, un’ideale di libertà, una voce che grida nella notte, un fuoco che accende. The.Kid è ogni fottuta notte insonne, è la voce fuori dal coro, è il punto di rottura, è la consapevolezza che non si torna indietro.

Articolo di Arianna Caracciolo