THE CALLING: foto e scaletta del concerto di Milano

Questo 2020 concertistico comincia con una chicca, ovvero il concerto di Alex Band e la sua versione dei The Calling, band one hit wonder capace di scalare le vette di tutte le chart mondiali nel 20o1 con il singolo “Wherever You Will Go” e poi quasi subito scomparsa dai radar musicali fino ad ora. In questo triste e freddo lunedì invernale, il Circolo Magnolia ospita questa bella serata revival nella quale Alex Band è stato capace di riscaldare tutte le anime che hanno riempito il locale con un bel mix di pezzi suoi e i classici dei The Calling.

THE CALLING – La setlist del concerto di Milano

One by One

Adrienne

Our Lives

Stand Up Now

Stigmatized

Could It Be Any Harder

Things will go my Way

Why Don’t You & I

We’ve all been there

Tonight

Wherever You Will Go

Anything