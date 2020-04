PATHWAY TO PARIS: domenica 26 aprile in diretta con Michael Stipe, Patti Smith, Flea, Ben Harper, Johnny Depp…

Domenica 26 aprile dalle ore 16 in diretta Instagram su @pathway2paris in occasione del Cinquantesimo Anniversario della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2020), l’organizzazione no-profit Pathway to Paris, ideata nel 2014 da Jesse Paris Smith (figlia di Patti Smith) e Rebecca Foon, organizza una maratona musicale digitale.

‘Pathway to Paris Earth Day 50: A Virtual Festival for our Planet’, in diretta sul canale Instagram @pathway2paris dalle ore 16 di domenica 26 aprile, coinvolge musicisti noti in tutto il mondo: oltre a Jesse Paris Smith e Rebecca Foan, ci saranno interventi musicali da parte di famosi musicisti che, negli anni, si sono fatti portavoce dell’organizzazione: Michael Stipe, Patti Smith, Flea (Red Hot Chili Peppers), Cat Power, Bill McKibben, Tibetan musician Tenzin Choegyal (Australia), Raju Lama (Nepal), Olafur Eliasson (Berlino), Patrick Watson (Canada), a cui si aggiungono Ben Harper, Johnny Depp, Micah Nelson (Particle Kid), Gigi Datome (cestista e capitano della squadra nazionale di basket), Giovanni Caccamo, Rain Phoenix, Nikolai Fraiture (The Strokes) e Tatiana Pais Becher (Sindaco di Auronzo di Cadore).

Domenica 26 Aprile 2020 dalle ore 16.00

https://www.instagram.com/pathway2paris/

Pathway to Paris è l’organizzazione no profit che ha l’obiettivo di trasformare l’Accordo di Parigi in realtà, attraverso la ricerca e l’offerta di soluzioni innovative per combattere il cambiamento climatico globale, l’organizzazione riunisce musicisti, artisti, attivisti, politici, esperti e cittadini da ogni parte del mondo per partecipare a dialoghi, iniziative ed eventi. In questa urgente crisi globale, Pathway to Paris sostiene che la collaborazione sia la chiave per trasformare le città verso l’utilizzo di energia rinnovabile al 100%.

Ora più che mai questo obiettivo diventa un’urgenza, soprattutto alla luce dell’emergenza pandemica mondiale che, dall’altro lato, mostra come la Terra stia beneficiando del lockdown da parte dell’uomo.