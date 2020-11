ALFIERO: ascolta in anteprima streaming “Un Genere Solo”

Esce per LeindieMusic/Artist First Un Genere Solo, secondo album di Alfiero, cantautore di Terracina (LT) capace di scavare con delicatezza in tematiche di grande umanità e universalità. L’album è stato anticipato dall’uscita di 4 singoli: La Conclusione, Mare Vuoto e Non Mi Lamento, che hanno catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

“Un Genere Solo è un disco che è voluto uscire a tutti i costi, c’è stata un’esigenza di esprimere qualcosa che avevo dentro da tanto tempo. C’è rabbia, passione, dolcezza, emozioni, un mix di sensazioni che mi fanno dire che questo è veramente un bel disco da ascoltare. Dodici tracce che pur essendo diverse si uniscono a braccio”.

In questo album c’è una componente elettrica più accentuata rispetto al passato: Alfiero ha osato con suoni più ricercati e con atmosfere più variegate. Ogni canzone ha una propria identità, una ricca combinazione di suoni e parole che fanno sì che questo album sia di “un genere solo”.

”Io mi chiamo Andrea Alfiero e vivo a Terracina da ormai una trentina di anni. Questa città mi ha dato gioie e dolori, amicizie e delusioni, ma anche un lavoro che amo: educatore professionale in una casa famiglia per minori. Un contesto che mi regala mille emozioni che spesso diventano canzoni”.

Alfiero nasce dall’idea di raccontare storie in musica, e tutto parte da Andrea e dalla sua cameretta che, come in tutte le belle storie che si rispettino, armato di chitarra e tanta buona volontà, inizia a mettere insieme parole e musica. Nel 2017 viene pubblicato il singolo “Una domenica all’Ikea”, brano inserito nella compilation “La Fame Dischi”. Il 25 giugno 2018 è uscito il primo album di Alfiero, dal titolo “Arancione”. 10 tracce autobiografiche che ripercorrono la vita del cantautore pontino.

Nello stesso anno è stato ospite di varie radio, tra cui Radio Rock e Radio Kaos Italy per promuovere il disco. Viene scelto per suonare al concerto del Primo Maggio a Terracina con artisti del calibro di Giancane, Mirkoeilcane, Wrongonyou e Esposito. Ha aperto i concerti degli Ex-Otago,di Emanuele Colandrea, di Galoni e di Tommaso Di Giulio. Attualmente sta lavorando per l’uscita del nuovo album prevista nell’autunno del 2020.

Instagram: https://www.instagram.com/_alfiero_/