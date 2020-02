SKUNK ANANSIE in concerto il 15 e 16 Novembre a Milano

Skunk Anansie: dopo gli show italiani della scorsa estate, la band capitanata da Skin torna nel nostro paese

SKUNK ANANSIE

domenica 15 Novembre 2020 – MILANO, Fabrique

lunedì 16 Novembre 2020 – MILANO, Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/skunkanansie2020 dalle 10 di venerdi 21 febbraio

Prezzo del biglietto in prevendita: € 37,00 + d.p.

Dopo aver celebrato i 25 anni di carriera nel 2019 con il tour e il live album “25LIVE@25”, gli inglesi Skunk Anansie annunciano il ritorno on the road! Il tour avrà inizio a giugno 2020…

Dopo molti anni trascorsi a suonare sui palchi, dopo aver attraversato ben 13 Paesi e visto svariati palchi di festival importanti, la formazione è pronta ad una nuova avventura!

Amatissimi in Italia anche per il ruolo di giudice che Skin ha ricoperto ad X Factor, SKUNK ANANSIE hanno sempre registrato un sold out dopo l’altro e siamo orgogliosi di annunciare le due date che la formazione terrà al Fabrique di Milano il 15 e 16 novembre.

Apertura porte ore 18:30

Inizio concerto ore 20:00