RADIOHEAD Public Library: disponibile ora un ampio archivio audio, visuale e fisico

Internet non è mai stato una fonte attendibile per quanto riguarda informazioni dettagliate e accurate sui Radiohead. Molti siti che provarono a fornire qualche informazione, sono da tempo andati offline. L’effetto complessivo è rappresentato dai risultati della ricerca “Radiohead” che producono frammenti casuali e / o abbreviati: brani e titoli di album non accompagnati da materiale grafico dettagliato o qualsiasi contesto aggiuntivo, video di bassa qualità preceduti da pubblicità e mescolati tramite algoritmi, e così via…

Per questo motivo nasce la Radiohead Public Library: da oggi su Radiohead.com tutti i fan potranno creare la propria tessera e avere accesso ad un archivio con il catalogo completo della band e molti altri contenuti speciali come materiale grafico, video ufficiali, esibizioni live in HD senza pubblicità, B-sides, merch fuori catalogo ma che può essere ristampato su richiesta, “office chart” playlist dei membri della band del periodo di In Rainbows e The King of Limbs, sessioni di registrazione di A Moon Shaped Pool, e molto altro.

Dal 20 al 24 gennaio, inoltre, Colin e Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Philip Selway e Thom Yorke diventeranno a turno bibliotecari per un giorno e presenteranno una selezione personale dei contenuti dell’archivio sui social della band (così come le loro tessere della Radiohead Public Library).

Infine, per celebrare l’apertura della biblioteca, la band ha deciso di rendere disponibili sulle piattaforme digitali dei contenuti precedentemente introvabili in digitale come l’EP di debutto del 1992 “Drill”, “I Want None of This” dalla compilation a scopo benefico Help!: A Day In The Life del 2005 e l’EP di remix TKOL REMIX 8 del 2011.