I concerti di ROXETTE e FRANCO126 in onda su Rai Radio2

Continua la campagna #IORESTOACASA con Rai Radio2, un palinsesto fatto di intrattenimento, nuove rubriche informative, iniziative social e linee sempre aperte con gli ascoltatori e che ogni weekend consegna a domicilio un prodotto di particolare pregio: la musica dal vivo.

Continuamente alla ricerca di contenuti di qualità, talvolta anche inediti, sabato 28 Marzo dalle ore 21 alle ore 22, un Radio2 Live speciale: per la prima volta su una radio italiana il concerto “Roxette Live at the Globe Arena” registrato a Stoccolma il 16 Novembre del 2001. Un omaggio a Marie Fredriksson, cantante e pianista svedese del duo pop rock, scomparsa lo scorso anno. In scaletta i loro brani più celebri: The Look, Joyride e Listen to Your Heart, che occupavano costantemente i canali radio, e poi It Must Have Been Love, che rimane il loro pezzo più famoso. Una ballata strappalacrime pubblicata nel primo album e inserita qualche anno dopo nella colonna sonora di Pretty Woman (1990), tappeto musicale portante della scena d’addio tra Julia Roberts e Richard Gere.

Domenica 29 marzo, stessa ora, si cambia sound con il concerto del cantautore romano Franco 126, recentemente tenuto dalla sala B di Via Asiago. Un riascolto di un live tra quelli di maggior successo per un artista che ha scalato tutte le classifiche e che oggi è tra i più amati del panorama.

I Radio2 Live di Roxette e Franco126 saranno anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio.