I concerti di RANCORE e THE ZEN CIRCUS in onda su Rai Radio2

Sabato 4 e domenica 5 aprile andranno in onda su Rai Radio2 i concerti di RANCORE e THE ZEN CIRCUS realizzati per Radio2 live, come contenuti scelti all’interno delle trasmissioni della campagna #IORESTOACASA con Rai Radio2.

Sabato 4 Aprile, dalle ore 21 alle ore 22, andrà in onda il concerto di Rancore, realizzato esattamente un anno fa per Radio2 live nella sala B di via Asiago a Roma.

Reduce dalla vittoria del Premio ‘Sergio Bardotti’ per il miglior testo per la sua canzone “Eden”, in gara a Sanremo 2020, Rancore è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama del rap italiano, capace di trovare la giusta alchimia tra rime, tecnica, fantasia e significati. Nel Radio2 live ha portato in scena il suo ultimo album “Musica per bambini”: un lavoro che ha consolidato ed ampliato il riconoscimento da parte della critica e l’apprezzamento del pubblico e che ha segnato un anno intensissimo per il rapper, ricco di concerti e importanti partecipazioni.

Domenica 5 Aprile, invece, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, sarà possibile ascoltare il Radio2 live di The Zen Circus, trasmesso e registrato a Luglio 2019 in occasione della loro esibizione a Rock in Roma.

Veri artigiani della musica, The Zen Circus, in venti anni di carriera e oltre mille concerti, hanno conquistato un pubblico affezionato e sempre più transgenerazionale, grazie alla potenza espressiva e alla forza catartica che riescono a creare salendo sul palco. Mai ripetitivi, ma sempre performanti, sono divenuti, nel tempo, una certezza del rock italiano.

I Radio2 Live di Rancore e The Zen Circus saranno anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio.