Sem&Stènn e i loro 5 brani per affrontare la fase 2

Abbiamo chiesto a Sem&Stènn che cosa stanno ascoltando in questo periodo, e quali brani sono perfetto questo mood molto strano. L’occasione la offre la offre l’uscita del loro nuovo singolo dal titolo “18 ANNI”, un nuovo capitolo per il duo che ha deciso di essere ancora più esplicita e trasgressiva, mostrando le sfaccettature della vita di coppia in quarantena.

GENIE IN A BOTTLE – CHRISTINA AGUILERA

Xtina è stato il nostro primo amore. Il genio intrappolato nella lampada è la perfetta metafora di questa forzata reclusione. Tuttavia basta sfregare bene e qualcosa succede.

CONTINENTI – ELASI

Elasi è una delle nostre rivelazioni preferite. Le distanze che ci separano dalle persone che amiamo sembrano a volte degli enormi continenti. Nell’attesa ci balliamo sopra.

MARILYN – TAURO BOYS

Netflix, tv, computer, paranoie, dipendenze. Una canzone che sembra scritta in quarantena. Uno di loro è “mezzo cancro, mezzo sagittario”, come Sem, giusto per immedesimarsi ancora di più nel pezzo.

10 ORE – LAHASNA

Per noi è già la regina dell’RnB italiana. Non teme giudizi, si libera dei filtri e parla delle grandi prestazioni sessuali di un partner occasionale. Ci troviamo nel femminismo 2.0. Salam Carther alla prod regala un mix di sound tra Aaliyah e le roots nord africane, sfornando sempre dei gioiellini.

FOREVER – CHARLI XCX

Charli sta passando la quarantena a Los Angeles con il suo ragazzo e sta producendo il suo nuovo disco, in uscita a maggio, coinvolgendo il suo pubblico in tutte le fasi creative con vari live stream, motivo per cui “forever”, il primo singolo è diventato un po’ anche nostro.