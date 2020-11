La musica che i NICARAGUA vorrebbero sentire live dopo questo momento

HURRICANE è il nuovo singolo dei NICARAGUA, esce il 20 novembre per Yukka Records. Insieme ai precedenti See you at the beach, Belong e Your shoes, il singolo anticipa PRACTICE OVER THEORY, debut album del duo electropop composto da Caterina (KT Tunstall, Andrea Poggio) e Yuri (Minnie’s): due storie musicali partite da lontano e incrociatesi negli ultimi mesi di questo anno.

Per l’occasione, abbiamo chiesto loro che artisti vorrebbero ascoltare una volta debellato il Corona Virus. Ecco cosa ci hanno risposto.

PATRICK WATSON – Part 4 (the Evening)

Questo è un video uscito tempo fa ma che ci ha sempre emozionato per la dolce spontaneità.

In questo periodo di chiusura ci torna in mente come un semplice momento di condivisione.

Patrick Watson in questo è maestro come sono stati precursori quelli di Blogoteque nel proporre grandi artisti in situazioni live inaspettate.

VULFPECK // 1612

Loro sono fighissimi, lo sappiamo tutti, ma in questo video vengono fuori nella loro lucida pazzia.

Il nonsense del cantato ci attira tanto quanto la voce di Stanley, vederli live potrebbe essere un bel viaggio.

Questa è gioia pura di suonare.

MINNIE’S – Che segreti hai

I Minnie’s non potevamo non metterli. Hanno fatto uscire un disco a novembre 2019 e come tanti altri artisti, non hanno potuto portarlo in giro sui palchi a causa di tutto quello che è successo e che ancora immobilizza l’arte e la cultura. In questo pezzo canta anche Cate e rappresenta la prima collaborazione musicale tra noi.

I Minnie’s nascono come band live e sono una band da vedere.

KHRUANGBIN – August 10

Quando ho conosciuto Cate la seconda cosa che mi ha detto che appena arrivata a Milano nel 2016 non sapeva bene cosa avrebbe fatto e che lavoro stesse cercando, quindi decise di provare ad organizzare una data dei Khruangbin. Ovviamente non conosceva nessuno a Milano e non sapeva neanche tanto bene da dove partire per improvvisarsi promoter. Era innamorata di questa band e quello che ha provato a fare è stato esattamente provarci, nel ingenuità ma anche con la forza della sua passione per la musica. Ovviamente non ci riuscì.

Questo approccio mi ha colpito tantissimo, forse è nato anche da questo il concetto racchiuso nel titolo del nostro album: Practice ove Theory.

GENERICAL ANIMAL – Sorry

Con Luca Galizia ci si conosce da un po’ di tempo e abbiamo sempre ammirato il suo modo di scrivere musica.

Nel nostro piccolo abbiamo organizzato anche un suo live allo Skate&Surf Film Festival, evento con cui collaboriamo fin dall’inizio e nato da una bella idea di Luca Merli (Onde Nostre).

Questo concerto live invece è all’interno di una bel programma di Carlo Pastore poco prima che iniziasse questa nuova era ed è esattamente lo stesso giorno in cui usciva Evviva Manifesto dei Minnie’s.

Generic Animal ha fatto uscire un nuovo disco poco tempo fa e vorremmo vederlo suonare dal vivo presto.

NEIL YOUNG – Like a Hurricane

Su Neil Young, a nostro vedere, non si può più dire nulla di più. Cate adora Neil e io avrei voluto essere Young.

Questo live è uno di quegli eventi irripetibili che pur non essendoci stati provocano nostalgia. Un concerto teatrale epico e immaginifico, surreale e a tratti ingenuo.

In tutte le case in cui ha vissuto Cate c’è sempre stato appeso al muro il poster di questo live e devo dire che ci ho messo un po’ ad apprezzare la sua grafica, ma lo si comprende fino in fondo solo dopo aver visto queste immagini pazzesche.