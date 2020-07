I Cara Calma ci consigliano 5 brani per la fine dell’emergenza Covid-19

Ce la siamo vista brutta, con quei tre mesi di quarantena e quei momenti critici in cui ci sembrava che non avremmo più visto un concerto o mai più fatto un bagno al mare. Ora, che rimangono comunque mascherine, distanza di sicurezza e dita incrociate, sembra tutto lontano anni luce e ce lo raccontano anche i Cara Calma che nel frattempo sono tornati, più carichi che mai, con un nuovo singolo dal titolo Giovani Ancora, con cinque brani per descrivere al meglio questo periodo assurdo!

Riccardo: Touché Amoré – Posing Holy

I Touchè Amorè mi trasmettono da sempre delle sensazioni parecchio decise, sia per la parte strumentale che nonostante sia sempre sostenuta lascia spazio a degli sprazzi melodici, sia per la voce di Jeremy Bolm che graffia in maniera unica. In un passo di “Posing Holy”, precisamente quando il testo recita: “We’re all focused on holding onto all that we have got, while we’re drifting slowly and posing holy for all that we are not”, io ci rivedo tanto della situazione attuale, un periodo nel quale sicuramente capiremo tanto di noi ed impareremo a dare importanza a cose che solitamente diamo per scontate.

Cesare: Bonaparte – Melody X

Canzone e artista li ho scoperti qualche anno fa e sono stato colpito sicuramente dal mood malinconico della canzone ma soprattutto dalla frase di apertura “Now you look for love in the times of hate”, una frase che di per se descrive un periodo difficile, ma che mi da sempre una sensazione di rivalsa e coraggio, due cose fondamentali per affrontare quest’emergenza.

Gianluca: Brand New – I Will Play my Game Beneath the Spin Light

Questo pezzo è in assoluto uno dei miei brani preferiti dei Brand New. Ogni volta che lo ascolto mi trasmette un sacco di emozioni e mi porta alla mente tanti ricordi. In questo momento mi manca molto il tour, il palco, il furgone e riascoltarlo in questi giorni mi sta aiutando a vivere meglio questo periodo con la speranza che si possa tornare a suonare il prima possibile.

Fabiano: Sick Tamburo – Un Giorno Nuovo

E’ una canzone che parla di rinascita a tutti gli effetti; ma soprattutto di speranza. Da inguaribile ottimista sono sicuro che presto torneremo a fare quello che per ognuno rappresenta la normalità, che sia cantare sopra o sotto un palco, viaggiare, o semplicemente starsene a casa per scelta. Per chi non ci crede, a volte basta solo la canzone giusta.

Cara Calma: Mumford & Sons – Hopeless Wanderer

Da sempre e per sempre la nostra canzone. La ascoltiamo e cantiamo in furgone quando siamo in tour e ci ricorda quello che (speriamo presto) torneremo essere: dei vagabondi senza speranza